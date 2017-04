Группа Can анонсировала первую авторизованную биографию

Немецкая экспериментальная группа Can объявила о выходе книги All Gates Open («Все ворота открыты»), посвященной истории коллектива. Об этом сообщил портал The Vinyl Factory со ссылкой на звукозаписывающий лейбл Mute.

Отмечается, что двухтомник станет первой авторизованной биографией участников Can. Текст напишет Роберт Янг. Во второй том войдут интервью с членами группы, а также размышления клавишника Ирмина Шмидта.

Книга поступит в продажу весной 2018 года.

Также группа анонсировала выход коллекции синглов на виниле. Релиз состоится 16 июня на лейблах Mute и Spoon Records. Сборник выйдет на трех пластинках, в него войдут такие треки, как Vitamin C, I’m So Green, Mushroom, Soul Desert, She Brings The Rain и Shikako Maru Ten.

Коллектив Can был образован в Западной Германии в 1968 году. Считается одним из наиболее влиятельных представителей жанра краут-рок, который представляет собой сочетание игры на стандартных рок-инструментах и электронной обработки звука.

В январе скончался один из основателей Can, барабанщик Яки Либецайт.