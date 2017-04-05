В ДНР во время субботника взорвалась граната

Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва гранаты во время субботника в городе Новоазовске, находящемся на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 5 апреля, сообщил представитель местной администрации, передает РИА Новости.

«Сегодня произошло ЧП. Во время субботника произошел взрыв, человек погиб, семь пострадали», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по предварительной информации, взорвалась граната. «Больше пока ничего не знаем», — добавил он.

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3 апреля сообщалось, что в поселке Знаменовка Днепропетровской области Украины пьяный мужчина возле кафе взорвал гранату. По данным местных органов внутренних дел, подвыпивший молодой человек спровоцировал драку с посетителями заведения, в ходе которой вытащил из кармана боеприпас и бросил его на землю. В результате взрыва пострадали 16 человек.

В начале марта украинские полицейские изъяли взрывчатку в лагере радикалов, блокирующих железную дорогу в Луганской области (подконтрольной Киеву части).

В октябре 2016-го в Киеве на гранате подорвался дезертир. Согласно найденным при убитом документам, он в 2014 году был объявлен в розыск в Днепропетровской области за побег из воинской части.