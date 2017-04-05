Премьер Украины рассказал о судьбе транша МВФ

Транш в размере 1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) будет направлен на увеличение резервов Национального банка Украины. Об этом в эфире канала «112 Украина» рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман во вторник, 4 апреля.

По его словам, эта операция позволит снять ограничения на валютные операции, что «означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности». Председатель правительства пояснил, что Украине необходимо сохранять золотовалютные запасы на достаточном уровне, чтобы не допустить падения гривны.

Материалы по теме Подарок Януковича Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов

Совет директоров МВФ в понедельник, 3 апреля, принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи. Президент страныПетр Порошенко назвал это «очередным признанием украинских реформ». Всего в рамках четырехлетней программы помощи Киев должен получить от фонда средства общим объемом более 17 миллиардов долларов.

В январе МВФ выдвинул ряд требований к Украине, при выполнении которых страна сможет получить новый транш. В числе прочего от Киева требуют повысить пенсионный возраст, приватизировать предприятия, сократить число госслужащих и бюджетников, а также открыть земельный рынок.

По подсчетам Национального банка, Украина должна до конца 2019 года выплатить по внешним обязательствам 12,8 миллиарда долларов.