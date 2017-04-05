Премьер Украины рассказал о судьбе транша МВФ

Транш в размере 1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) будет направлен на увеличение резервов Национального банка Украины. Об этом в эфире канала «112 Украина» рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман во вторник, 4 апреля.
По его словам, эта операция позволит снять ограничения на валютные операции, что «означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности». Председатель правительства пояснил, что Украине необходимо сохранять золотовалютные запасы на достаточном уровне, чтобы не допустить падения гривны.
Совет директоров МВФ в понедельник, 3 апреля, принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов в рамках программы макрофинансовой помощи. Президент страныПетр Порошенко назвал это «очередным признанием украинских реформ». Всего в рамках четырехлетней программы помощи Киев должен получить от фонда средства общим объемом более 17 миллиардов долларов.
В январе МВФ выдвинул ряд требований к Украине, при выполнении которых страна сможет получить новый транш. В числе прочего от Киева требуют повысить пенсионный возраст, приватизировать предприятия, сократить число госслужащих и бюджетников, а также открыть земельный рынок.
По подсчетам Национального банка, Украина должна до конца 2019 года выплатить по внешним обязательствам 12,8 миллиарда долларов.