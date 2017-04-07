Главу МОК Томаса Баха заподозрили в коррупции

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подозревается в причастности к коррупционным схемам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет исследовательского центра Correctiv.

Отмечается, что в период с 2005 по 2009 год Бах оказывал консультативные услуги компании Ferrostaal. Согласно контракту с фирмой, он получал 125 тысяч евро за 20 рабочих дней в году, а также по 5 тысяч евро за зарубежные командировки. В 2011 году эта компания была уличена в коррупционных схемах, и суд Мюнхена обязал ее выплатить штраф в размере 140 миллионов евро. В тот период Бах был вице-президентом МОК.

Также сообщается, что до 2008 года Бах консультировал компанию Siemens, которая сотрудничала с МОК и получала от него выгодные контракты. В частности, Олимпийские игры-2008 в Пекине принесли концерну доход в 1,1 миллиарда евро.

Бах стал президентом МОК в сентябре 2013 года.