Футболист «Зенита» поделился впечатлениями от поездки в метро после теракта

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о впечатлениях от поездки в петербургском метро после теракта 3 апреля. Слова футболиста приводит сайт клуба.

«Это тяжелый момент для города и его жителей. Мы просто сделали минимум того, что мы можем. Когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами, а мы с городом. Самое важное, чтобы в этот момент мы были все вместе», — заявил Иванович.

5 апреля футболисты «Зенита» спустились в метро и доехали до станции «Технологический институт». Игроки почтили память погибших, возложив цветы к созданному у вестибюля станции мемориалу.

Взрыв в вагоне поезда в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» произошел 3 апреля. Известно, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов. Еще одно взрывное устройство обнаружили и обезвредили саперы на станции «Площадь Восстания».

Жертвами теракта стали 14 человек, еще 49 получили ранения.