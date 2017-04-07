Киев призвал поддержать действия США в Сирии

Министерство иностранных дел Украины призвало поддержать действия Вашингтона на Ближнем Востоке после удара США по аэродрому правительственных сил в Сирии. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Украинский МИД также осудил применение химического оружия в Сирии и потребовал дать «надлежащую оценку» нежеланию России принимать проект резолюции, внесенный Великобританией, США и Францией в Совет безопасности ООН. «Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового поражения и жертвы среди гражданского населения в Сирии», — говорится в заявлении.

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В ночь на пятницу, 7 апреля, вооруженные силы США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат.

Двумя днями ранее Москва представила на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по инциденту с химическим оружием в Сирии. Ранее в тот же день другой документ внесли Великобритания, США и Франция. Он содержал ряд требований к сирийским властям.

Сообщения о газовой атаке появились 4 апреля. Утверждалось, что авиация сбросила на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате удара, по последним данным ВОЗ, погибли по меньшей мере 84 человека, пострадали почти 550, передает РИА Новости.

Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.