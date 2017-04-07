Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином великолепные, а переговоры двух лидеров продемонстрировали прогресс в двусторонних отношениях. Об этом заявил сам хозяин Белого дома, его слова передает Reuters.

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Трамп и Цзиньпин обсудили двусторонние торговые связи, ядерную программу КНДР.

Си Цзиньпин прилетел с США 6 апреля с двухдневным визитом. Американский президент принял его в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Встреча началась с официального ужина, на который лидеры США и КНР прибыли вместе с супругами.

После банкета хозяин Белого дома заявил журналистам, что «пока ему нечего сказать по деловой стороне переговоров», однако, по его мнению, была заложена основа дружественных отношений, которые будут носить продолжительный характер.