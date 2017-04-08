Норвежский лыжник Нортуг спел в честь дня рождения Устюгова

Норвежский лыжник Петтер Нортуг поздравил россиянина Сергея Устюгова с 25-летием перед стартом международного Югорского марафона. Видео появилось в Twitter-аккаунте «Р-Спорт».

Нортуг взял у ведущего микрофон и исполнил песню Happy Birthday To You. Именинник одержал победу в гонке, норвежец стал вторым. Третьим финишировал швейцарец Кандид Пролон.

Югорский лыжный марафон — финальный этап серии FIS Worldloppet Cup. Впервые эта гонка прошла в Ханты-Мансийске пять лет назад. Общий призовой фонд соревнований — около двух миллионов рублей. Средства были выделены генеральным партнером марафона банком «Открытие».