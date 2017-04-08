РФС исключил семь клубов из состава Союза

Российский футбольный союз (РФС) исключил из своего состава семь клубов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Соответствующее решение было принято на конференции РФС, которая проходит в субботу, 8 апреля, в Москве. Из состава организации были выведены: «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орел».

Решение было принято голосованием делегатов конференции.

Ранее 8 апреля РФС отчитался о расходах на сборные России. Организация потратила 1,4 миллиарда рублей на функционирование сборных в 2016 году. Расходы на спортивные мероприятия с участием российских коллективов составили 807,2 миллиона рублей. При этом на главную команду страны было потрачено 525,2 миллиона, 44,9 миллиона ушло на молодежную сборную, 31,7 миллиона — на женскую.