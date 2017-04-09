Определились соперник и место проведения чемпионского боя Федора Чудинова

Россиянин Федор Чудинов проведет бой с британцем Джорджем Гроувзом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) во второй средней весовой категории (до 76,2 килограмма). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании «Патриот», представляющей интересы Чудинова.

«Мы подписали контракт. Бой пройдет 27 мая в Великобритании», — сказали в пресс-службе.

В феврале 2016 года Чудинов проиграл немцу Феликсу Штурму решением судей и утратил чемпионский титул по версии WBA. После боя немецкого боксера поймали на допинге.

В профессиональной карьере Чудинов одержал 14 побед (10 нокаутом) при единственном поражении. В активе 29-летнего Гроувза 25 побед (18 нокаутом) при трех поражениях.