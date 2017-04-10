«Роскосмос» начал поиски покупателей двигателей РД-180

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров рассказал, что корпорация изучает возможности экспорта двигателей РД-180 в страны, кроме США. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ в понедельник, 10 апреля.

«Мы понимаем, что рано или поздно вопросы замещения (в США российских ракетных двигателей — прим. «Ленты.ру»), наверное, будут как-то решены. В этой связи мы работаем и по другим направлениям, по другим странам по экспорту двигателей и по возможности создания совместных производств. Эти вопросы изучаются», — заявил Комаров.

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Он также отметил, что в США не смогли наладить выпуск РД-180, несмотря на то, что уже более 10 лет владеют лицензией на их производство. Комаров добавил, что отказ от российских ракетных двигателей «вряд ли критическим образом скажется на развитии двигательной промышленности РФ».

При этом в конце марта НПО «Энергомаш» поставило американской компании Orbital ATK первую партию жидкостных ракетных двигателей РД-181. В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы «Роскосмос» запланировал продажу иностранным компаниям 30 двигателей РД-180 и 60 РД-181.

Вместе с тем в начале апреля стало известно, что американская компания Blue Origin разработала двигатель BE-4, который планируется установить на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V с российским РД-180. Первый полет Vulcan должен произойти не ранее 2019 года