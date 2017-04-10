В Совфеде санкции против российских военных назвали стрельбой по воробьям

Возможное введение санкций против российских военных не повлияет на антитеррористическую операцию России в Сирии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 10 апреля.

«Мы будем продолжать свою операцию, нас никто не может остановить от той цели, которую мы там преследуем — уничтожение террористов», — сказал сенатор, комментируя информацию о том, что главы МИД стран «семерки» намерены обсудить возможность введения санкций в отношении высокопоставленных военных России и Сирии.

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Озеров подчеркнул, что высокопоставленные российские военные «без приглашения туристами по Европе и по странам "семерки" не ездят». «Для них даже после увольнения из рядов Вооруженных сил существуют ограничения на выезд за границу в течение нескольких лет. Для высокопоставленных военных это вообще стрельба по воробьям», — отметил он.

Ранее в понедельник глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания намерена проконсультироваться с партнерами по G7 по вопросу введения новых санкций против России и Сирии. В частности, по его словам, речь идет об ограничениях в отношении военных, вовлеченных «в процесс управления сирийскими операциями».

9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент страны Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации введение новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.