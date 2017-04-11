Международный сервис по поиску квартир в путешествии Airbnb закрыл российское подразделение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что дочерняя компания «Эйрбиэнби Раша» была ликвидирована, сотрудников не сокращали. Об этом изданию рассказала представитель Airbnb Екатерина Кукуренко. «Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО», — пояснила она.

Материалы по теме Пузырь вместо отеля Самые необычные дома, которые можно арендовать в России

Кукуренко добавила, что компания не только не сокращала персонал, но и наняла в начале года еще несколько специалистов. На данный момент в команде на российском рынке работают шесть сотрудников. Они исполняют свои обязанности из Москвы, Берлина и Дублина.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что повлиять на решение закрыть российское подразделение могли законодательные ограничения. Например, Airbnb мог закрыть дочернюю компанию, чтобы власти не запрашивали данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир. Кроме того, причиной мог стать закон, обязывающий компании, занятые в розничной бизнесе, с 1 июля модернизировать кассовые аппараты или приобрести новые.

В конце марта Airbnb запустил сервис по аренде ванных комнат в московских квартирах на время сезона отключений горячей воды.