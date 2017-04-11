Треть россиян ограничили бюджет на зарубежные поездки 40 тысячами рублей

Почти треть россиян (28 процентов) готова потратить на зарубежный пакетный тур не более 40 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований, результаты которого публикует Ассоциация туроператоров в России.

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Еще 16 процентов российских туристов ограничивают свой бюджет на поездку 40-60 тысячами рублей, три процента готовы потратить от 60 до 100 тысяч. Тех, кто готов заплатить за на отдых более 100 тысяч рублей, практически нет. Исключение составляют лишь жители Северо-Западного федерального округа, здесь два процента опрошенных согласны отдать за путевку более 100 тысяч.

При этом услугами туроператоров при планировании зарубежной поездки готовы воспользоваться 70 процентов российских путешественников. Остальные предпочитают планировать отдых самостоятельно или вообще не собираются выезжать за границу.

Ранее сообщалось, что россияне сократили расходы на авиаперелеты. В 2016 году средний чек на путешествия самолетом снизился на десять процентов по сравнению с 2015 годом.