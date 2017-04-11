«Лестер» подписал контракт с футболистом из любительской команды

Английский футбольный клуб «Лестер» подписал контракт с нападающим Джошом Гордоном. Об этом сообщает Sky Sports.

Соглашение рассчитано на полтора года. Сумма трансфера и финансовые подробности договора не сообщаются. 22-летний форвард перешел из любительской команды «Стаффорд Рейнджерс», которая выступает в седьмом по силе дивизионе Англии.

Гордон привлек внимание скаутов «Лестера» тем, что забил в нынешнем сезоне 11 мячей. После просмотра «лисы» решили предложить контракт футболисту. «Стаффорд Рейнджерс» после 42 встреч с 59 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Действующий чемпион Англии «Лестер» в нынешнем сезоне после 31 матча с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В среду, 12 апреля, «лисы» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде проведут первую встречу с мадридским «Атлетико».