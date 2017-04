Новый экипировщик олимпийской сборной России представил линию Russians Did It!

В московском бутике Aizel прошла презентация капсульной коллекции Russians Did It! марки ZA sport — нового экипировщика олимпийской сборной России. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в среду, 11 апреля.

В капсульную коллекцию вошли свитшоты и майки c авторскими принтами Russians Did It!, «Быстрее. Выше. Сильнее», «Старт. Финиш», I Don't Do Doping — I Am ZA sport.

Гостями презентации новой линии стали чемпион и финалист чемпионата России по армрестлингу Дмитрий Зиборов и Кирилл Белюсев, чемпион Евразийских игр по фехтованию Иван Иванов и призер первенства России среди кадетов Наталья Пыхтина.

Фото: пресс-служба ZA sport 1 /5

«Основная олимпийская коллекция будет представлена только в конце 2017 года, в преддверии Олимпийских игр-2018», — рассказала основатель и главный дизайнер ZA sport Анастасия Задорина. При этом, по ее словам, уже сегодня компания «выстраивает диалог с будущими и состоявшимися чемпионами, с теми, для кого спорт — философия жизни, постоянное движение вперед к новым победам».

Задорина подчеркнула, что «капсульная коллекция Russians Did It! — для всех, кто за спорт и за активный образ жизни».

В марте ZA sport объявила о намерении создать фирменную сеть магазинов спортивной одежды. В начале 2017-го марка стала официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России вместо Bosco Sport.

Бренд ZA sport, созданный в 2012 году, специализируется на создании одежды для активного отдыха и путешествий.