Неизвестный сообщил о готовящемся покушении на лидера группы «Детектор лжи»

Концерт группы «Детектор лжи» в московском кафе «Китайский Летчик Джао Да» был сорван после анонимного сообщения о заложенной в заведении бомбе. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 13 апреля.

По словам собеседника агентства, вечером 12 апреля администратору заведения позвонил неизвестный и рассказал о готовящемся покушении на участника «Детектора лжи», музыканта Виктора Бурко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, эвакуировала посетителей и персонал «Китайского Летчика». Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

«После обследования всех помещений и прилегающей территории люди вернулись в кафе, но выступление Бурко и его группы оказалось сорвано», — подчеркнул источник. Он отметил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, из кафе были эвакуированы 40 человек.

Российский коллектив «Детектор лжи» (другое название — Lie Detector) был образован в 2004 году. Группа исполняет песни как на русском, так и на английском языке.