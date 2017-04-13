Строящие стадион «Ростов-Арена» рабочие устроили забастовку

Несколько сотен строителей, работающих над возведением футбольного стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону устроили забастовку. Об этом сообщает Donday.ru.

Бастующие не приступают к работе в знак протеста против пятимесячных долгов по зарплате. Строители добиваются у руководства полного расчета.

«Мы поняли, что нам никто не собирается платить. Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду», — рассказал один из монтажников, работающий на объекте и не пожелавший называть своего имени.

Он также отметил, что никто из руководства не предпринял попыток договориться с рабочими. Средняя зарплата сотрудника на стройке стадиона составляет 25 тысяч рублей.

Возведение арены началось в 2012 году. Объект планируется сдать к 1 ноября 2017 года. Стадион будет вмещать 45 тысяч болельщиков и примет матчи чемпионата мира — 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.