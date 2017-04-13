СМИ рассказали о впечатлении российского дипкорпуса от Тиллерсона

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон — сильный переговорщик, который смог произвести на российскую сторону большое впечатление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

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По словам собеседника агентства, глава Госдепа — сильный харизматик, который блестяще ведет переговоры. Его предшественник Джон Керри на фоне нового руководителя ведомства выглядит значительно слабее.

Кроме того, присутствовавшие на переговорах дипломаты сообщили агентству, что главы дипломатических ведомств 99 процентов времени посвятили обсуждению сирийской проблематики, лишь немного затронув Украину и другие вопросы.

Тиллерсон встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 12 апреля.