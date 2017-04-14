Жена Дадина опубликовала извинения администрации колонии перед ее супругом

Анастасия Зотова, жена активиста Ильдара Дадина, в пятницу, 14 апреля, разместила на своей странице в Facebook фотографию письменных извинений администрации исправительной колонии №5 (ИК-5) перед ее супругом.

«Приносим Вам официальные извинения от имени Российской Федерации», — говорится в документе.

В ИК-5 также отметили, что Ильдар Дадин имеет право на реабилитацию — «возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах».

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Дата публикации совпала с днем рождения оппозиционера: 14 апреля Дадину исполнилось 35 лет.

Дадин, отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах, вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016 года срок заключения был сокращен на полгода. В ноябре 2016-го Дадин пожаловался на избиения в ИК-7, но проверка, проведенная региональным Следственным комитетом, нарушений прав оппозиционера не выявила. Тем не менее в январе оппозиционера перевели в ИК-5 Алтайского края.