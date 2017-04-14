Дзюба уличил журналистов в симпатиях к «Спартаку»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба обвинил всех журналистов российских СМИ в предвзятости. По его мнению, они поддерживают «Спартак» и желают ему стать чемпионом. Слова форварда в пятницу, 14 апреля, приводит «Р-Спорт».

«С судейством не должно быть проблем. Понятно, что журналисты, СМИ болеют за "Спартак", все хотят их чемпионства, поэтому фон у судейства понятный. Такого благоприятного судейства у "Спартака" никогда не было. Они всегда додавливают в конце, в том числе за счет этого, но на первом месте должен быть футбол», — заявил Дзюба.

Нападающий отметил, что для сохранения шансов на победу в чемпионате «Зенит» обязан обыгрывать красно-белых в ближайшем матче. Дзюба признался, что все встречи со «Спартаком» для него носят принципиальный характер.

После 22 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги, на восемь очков опережая идущие на второй и третьей позициях ЦСКА и «Зенит» соответственно. Матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится в Москве 16 апреля.

Дзюба перешел в «Зенит» в феврале 2015-го. Его предыдущим клубом был «Спартак», за который он выступал с 2006 года.