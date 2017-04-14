Хлопонин назвал срок следующего изменения минимальной цены водки

Правительство России намерено до 2018 года не пересматривать минимальную розничную стоимость водки. Об этом, как передает ТАСС, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль.

Он напомнил, что в кабмине развернулась дискуссия с участием Минфина и Росалкогольрегулирования по этому поводу. В результате пришли к выводу, что пол-литра водки должно стоить 205 рублей.

По словам Хлопонина, развернувшиеся споры, с одной стороны, касались стимулирования отрасли, с другой — возможности для людей «потреблять качественный продукт и не уходить в суррогат».

«Соответствующее постановление подписано. Но это не значит, что мы на этом останавливаемся. Раз в полгода будем собираться и еще раз обсуждать. В следующий раз будем корректировать к 2018 году», — сообщил он.

В настоящее время Минфин направил на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку 0,5 литра с нынешних 190 рублей. «205 рублей — это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке», — говорила 13 апреля пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась для отсечения дешевых суррогатов.

