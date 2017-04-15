Силовые структуры
 

СМИ узнали о праве военных применить супербомбу в Афганистане без санкции Трампа

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Командующему американскими силами США в Афганистане, который приказал использовать супербомбу против боевиков «Исламского государства», не нужно было специального разрешения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Пентагона.

По их словам, генерал Джон Николсон располагал постоянными полномочиями на применение бомбы Massive Ordnance Air Boab (MOAB), самой большой неядерной бомбой, использованной в боевых условиях. Бомба, сброшенная самолетом MC-130, находилась в Афганистане с января.

Ранее было заявлено, что цель использования бомбы заключалась в том, чтобы уничтожить подземный укрепленный комплекс, используемый террористами в отдаленном горном районе на востоке страны.

Однако, по словам одного из должностных лиц, Николсон преследовал и еще одну цель — продемонстрировать боевикам ИГ в Афганистане серьезность его намерений ликвидировать группировку. По словам собеседника агентства, это применение не имеет никакого отношения к «сигналам» каким либо-другим странам, включая КНДР.

Сверхмощный боеприпас был применен в четверг, 13 апреля, в провинции Нангархар. Подготовка операции заняла несколько месяцев. В результате взрыва, по данным военных, были убиты 36 боевиков. В то же время ИГ сообщило об отсутствии потерь.

Обозначение «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs) — альтернативная расшифровка аббревиатуры MOAB. Сила ее взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

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