СМИ узнали о желании Трампа прокатиться в позолоченной карете Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп изъявил желание во время официального визита в Великобританию прокатиться по Лондону в золотой карете королевы Елизаветы II. Об этом в субботу, 15 апреля, пишет The Sunday Times.

По сведениям газеты, Белый дом настаивает на том, что совместный с королевой проезд по центру британской столицы к Букингемскому дворцу является важной частью поездки американского лидера.

В свою очередь, в британской полиции предупредили, что подобное мероприятие потребует разработки сложнейшей операции по обеспечению безопасности. Предлагается, в частности, установить в карете бронированные стекла, однако сообщается, что стенки не выдержат обстрела из гранатомета или другого мощного оружия.

Официальный визит Трампа в Лондон намечен на вторую неделю октября.

В феврале в Великобритании прошли массовые протесты против приезда в королевство президента США,