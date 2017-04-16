На Украине мужчина выбил дверь в храм и поставил свечку

Неизвестный мужчина выбил дверь церкви в селе Троицкое на Украине для того, чтобы зайти внутрь и поставить свечку. Об этом в воскресенье, 16 апреля, написал отдел коммуникации полиции Николаевской области в Faceboook.

О происшествии в воскресенье около 6:00 в полицию сообщил 52-летний очевидец.

«В связи с тем, что мужчина выглядел как человек с психическими расстройствами, правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила хулигана в больницу», — отмечается в публикации.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.