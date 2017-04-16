Лукашенко пообещал белорусам переломный год

Нынешний год станет для Белоруссии переломным. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения храма Преображения Господня в городе Барань (Витебская область), передает пресс-служба главы государства.

«Мы все можем, и мы с этими сложностями, о которых только что говорили, сложностях больше всего привнесенных на нашу землю, справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным», — сказал он.

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Кроме того, Лукашенко поздравил сограждан с Пасхой. «Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И даже в недавней. Не получилось. Потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней», — отметил президент.

С февраля в белорусских городах проходят митинги протеста против «декрета о тунеядстве». Документ был подписан президентом Белоруссии в 2015 году, однако извещения об уплате ежегодного сбора неработающими гражданами пришли только в феврале 2017-го.