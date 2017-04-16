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Турецкая оппозиция опротестует итоги референдума

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Турецкая оппозиция намерена подать протест по итогам конституционного референдума. Об этом в воскресенье, 16 апреля, заявил зампред Народно-республиканской партии Эрдал Аксюнгер, передает РИА Новости.

После подсчета 99,27 процента бюллетеней сторонники перехода на президентскую систему правления набирают 51,3 процента голосов.

«По результатам голосования на 37 процентах избирательных участков у нас есть возражения, однако пока не все результаты мы обработали, и число проблемных участков, результаты на которых мы будем опротестовывать, может достичь 60 процентов», — заявил Аксюнгер.

По его словам, оппозиция уверена в том, что решение Высшего избирательного совета Турции считать действительными бюллетени без печатей открывает путь для фальсификаций. С Аксюнгером согласен пресс-секретарь прокурдской Партии демократии народов Осман Байдемир, заявивший, что «пока наши возражения не будут приняты, результаты референдума вызывают сомнения и не могут считаться окончательными».

На референдуме предлагалось решить, надо ли вносить изменения в 18 статей основного закона страны. В случае утвердительного ответа должность премьер-министра будет упразднена, президент сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Президент получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

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