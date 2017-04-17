Опекунов из Кемеровской области обвинили в убийстве приемных детей

В Кемеровской области взяты под стражу супруги, обвиняемые в убийстве приемных детей. Об этом сообщается в понедельник, 17 апреля, на сайте регионального управления Следственного комитета.

В марте 2016 года стало известно, что из семьи, воспитывающей троих детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, пропал 18-летний ребенок. В ходе проверки было установлено, что сведений о нем нет с лета 2015 года.

Было возбуждено дело об убийстве, по которому опекуны проходили свидетелями. При этом они особого беспокойства не проявляли и сообщали ложную информацию. Как передает «Интерфакс», тело мальчика позднее нашли в водоеме с черепно-мозговой травмой.

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В сентябре семья стала распродавать имущество и выехала в Краснодарский край, однако их доставили к следователю. В ходе допроса было установлено, что у пары исчез 16-летний опекаемый ребенок. Супруги заявили, что он сбежал в районе Новосибирска, однако позднее было обнаружено его тело.

«Также установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении», — говорится в сообщении управления.

В результате 41-летнего мужчину и его 42-летнюю жену обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении начальника отдела опеки и попечительства.