Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с итогами референдума по внесению изменений в конституцию страны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве», — отмечается в обращении.

Белорусский президент также высказал надежду, что Минск и Анкара «совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов».

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На референдуме в Турции, который состоялся в воскресенье, 16 апреля, гражданам страны предлагалось решить, вносить ли изменения в 18 статей Конституции. Согласно предложенным нормам в Основной закон должность премьер-министра будет упразднена, президент сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Кроме того, глава государства получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

По официальным данным, по итогам обработки 99,97 процента бюллетеней 51,41 процента избирателей проголосовали «за», 48,59 процента — «против» внесения поправок.