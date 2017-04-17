Красноярские сноубордисты закрыли сезон «Зимним горнолужником»

В Красноярске прошли костюмированные соревнования «Зимний горнолужник», сообщает «ТВ Енисей».

По традиции горнолыжники и сноубордисты завершают этим заездом сезон. Мероприятие состоялось в фанпарке «Бобровый лог» 16 апреля.

По условиям горнолужника, спортсмен в необычном костюме должен не только съехать с горы, но и преодолеть 25-метровую лужу. Победителей определяли в шести номинациях: «Сухим из воды», «Самый эффектный спуск», «Горнолужный трюк», «Лучшие брызги», «Мини-бикини» и «Самый оригинальный костюм». Также зрители с помощью смс-голосования определили победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

В этом году на склон вышли Чебурашка, Лилу из «Пятого элемента», Железный человек и Змей Горыныч.

«Зимний горнолужник» прошел в этом году в десятый раз.