Французы вдохновились хохломой и космонавтами

Французский бренд бижутерии Macon & Lesquoy выпустил новую коллекцию брошей и нашивок из галуна (витой металлизированной нити), навеянную Россией, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 17 апреля.

«Вместе с русскими мы хотим верить, что это не конец утопической мечты, — сказали дизайнеры марки Мари Макон и Анн-Лор Лекуа о своей новой коллекции. — Экология, культура, политика — прекрасная почва для развития общества, способного найти решение существующих проблем».

В «русской» линии — броши и нашивки в виде играющего на балалайке космонавта, первого советского спутника Земли, фрагментов русских народных орнаментов, знаменитой пряжки-оленя из коллекции скифского золота в Эрмитаже и даже красной свеклы. Есть броши с текстами: на одной по-французски написано «Обожаю Федора», на другой — слово «любовь» кириллическим шрифтом. В России коллекция представлена в шоуруме Modbrand.

Фото: Macon & Lesquoy 1 /6

Марка Macon & Lesquoy основан дизайнерами Мари Макон (Marie Macon) и Анн-Лор Лекуа (Anne-Laure Lesquoy) во Франции в 2009 году. Выпускает броши и нашивки на одежду в старинной технике ручной вышивки и галуна. Среди последних коллекций — линия, вдохновленная украшениями Chopard на Каннском кинофестивале, парижской Оперой и универмагом Bon Marche, а также капсульная линейка, выпущенная совместно с брендом одежды Petit Bateu.