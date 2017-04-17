Руководству сербской телекомпании пригрозили увольнением за освещение протестов

Политика телерадиокомпании РТС при освещении антиправительственных протестов в Сербии может послужить причиной увольнения ее руководства. Об этом заявил в эфире канала Pink министр труда и социальной защиты республики Александар Вулин, его слова приводит в понедельник, 17 апреля, портал BLIC.

Глава ведомства отметил, что телеканал изменил политику вещания после того, как демонстранты стали требовать отставки его руководства. «Он начал предоставлять время протестующим. Во время праздника (о чем именно идет речь, не уточняется — прим. «Ленты.ру») на улицу вышли от 100 до 200 человек, при этом они получили по несколько минут эфира в новостях», — подчеркнул министр.

Вулин в связи с этим считает, что РТС больше заботят «выкрики на улице», чем интересы государства. Он также отметил, что телеканал «пытается выслужиться» перед демонстрантами и в своих репортажах преувеличивает происходящее. Министр добавил, что будет добиваться отстранения руководства телерадиокомпании.

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2 апреля в Сербии состоялись президентские выборы. На следующий день стало известно, что на них победил действующий премьер-министр Александр Вучич. По предварительным данным, он набрал около 55 процентов голосов.

После объявления результатов в сербской столице Белграде и других городах проходят акции недовольных победой Вучича. Протестующие выходят на улицы с плакатами «Ты проиграл» и «Нет диктатуре!».

Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет, главным образом, представительские функции.