Шнуров спел про слово из трех букв в честь победы СКА в Кубке Гагарина

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров спел песню про слово из трех букв в честь победы санкт-петербургского СКА в Кубке Гагарина. Видео исполнитель выложил на своей странице в Instagram.

Шнуров — известный поклонник СКА. 16 апреля армейцы обыграли магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии и завоевали Кубок Гагарина.

СКА стал обладателем трофея второй раз в истории. В первый раз санкт-петербургский клуб побеждал в Кубке Гагарина в сезоне-2014/15, обыграв в финале казанский «Ак Барс».