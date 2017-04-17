В Star Wars Battlefront II дадут сыграть за джедаев

Видео: Electronic Arts Russia / YouTube

Компании Electronic Arts и Lucasfilm Ltd. официально представили новую игру серии Star Wars Battlefront и раскрыли ряд важных подробностей. Игра затронет временной отрезок продолжительностью 30 лет — от уничтожения второй «Звезды смерти» и до начала событий «Пробуждения силы».

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В качестве протагониста Battlefront II выступит Айден Версио — пилот TIE-истребителя и оперативник имперского отряда «Инферно». В отдельных эпизодах будет предоставлена возможность сыграть за Люка Скайуокера и Кайло Рена. Сценарий игры написал Уолт Уильямс, прежде работавший над военным шутером Spec Ops: The Line.

Разработкой Star Wars Battlefront II занимаются студии Criterion, Motive и DICE, а выйдет игра 17 ноября для PS4, Xbox One и ПК. Cоздатели обещают, что в игре будут отсутствовать привычные дополнения и «Сезонный абонемент», как в играх серии Battlefield.