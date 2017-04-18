Путин поздравил Эрдогана с результатами референдума

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с результатами референдума о переходе Турции на президентскую форму правления. Как передает во вторник, 18 апреля, РИА Новости, это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на вопрос, поздравил ли Путин Эрдогана.

Также в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. «Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого, стороны вновь указали на важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением химоружия в провинции Идлиб.

Кроме того, отмечается, что президенты России и Турции договорились «о продолжении личных контактов».

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Ранее 18 апреля сообщалось, что с поздравлениями турецкому лидеру позвонил президент США Дональд Трамп, за что впоследствии был подвергнут критике со стороны ряда политиков и журналистов.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. По предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях, в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.