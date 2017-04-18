Задержан работавший у Соборной мечети в Петербурге таксист-вербовщик ИГ

Спецслужбы задержали в Санкт-Петербурге вербовщика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, водитель такси, мужчина 1978 года рождения, был изобличен в том, что знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и склонял их к вступлению в ряды ИГ.

По данным собеседника агентства, информация о том, что в городе действует сеть вербовщиков террористической организации, отрабатывалась правоохранительными органами с июля 2015 года.

Ранее в апреле в Санкт-Петербурге были арестованы семь подозреваемых в вербовке для террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России).