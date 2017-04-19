В Челябинске закрыли цех по производству контрафактной туалетной бумаги

Сотрудники отдела экономической безопасности Главного управления МВД России по Южному Уралу приостановили деятельность цеха по производству контрафактной туалетной бумаги. Организовали его пять выходцев из стран Средней Азии, сообщает пресс-служба главка.

Сотрудники органов собираются возбудить уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Сообщается, что цех находился в промзоне Советского района Челябинска. Полицейские изъяли пять станков и 247 тысяч рулонов бумаги, подделанных под продукцию известной торговой марки. Ущерб от деятельности предприятия оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.

В ноябре 2016 года полиция Подмосковья обнаружила в Орехово-Зуево подпольный цех по пошиву контрафактной одежды. Было задержано 240 его работников, иностранцев без регистрации.