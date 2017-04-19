В квартирах задержанных в Марселе нашли автоматическое оружие и взрывчатку

Прокурор Парижа Франсуа Молен представил подробный перечень предметов, обнаруженных следователями в ходе обысков по месту проживания двух арестованных в Марселе предполагаемых террористов. Об этом сообщает BFMTV.

По словам Молена, в квартире были найдены пулемет, пистолеты различных модификаций и большое количество боеприпасов к ним. Кроме того, обнаружено три килограмма взрывчатки, компоненты для ее производства в кустарных условиях, а также уже частично снаряженные корпус взрывные устройства.

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«Одно из них было готово к применению», — заявил прокурор.

18 апреля французские полицейские задержали двух мужчин, которые, по данным правоохранительных органов, готовились к проведению терактов в ходе голосования в первом туре президентских выборов 23 апреля.

Как считают следователи, одной из вероятных мишеней террористов мог стать кандидат на пост главы государства от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. В этой связи МВД страны приняло решение об усилении мер безопасности в день плебесцита. Охрану и безопасность избирательных участков будут обеспечивать около 50 тысяч полицейских, жандармов и военнослужащих.