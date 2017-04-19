Депутаты предложили лишать террористов ранее полученного российского гражданства

Ряд депутатов выступил с предложением отменить решения о получении российского гражданства в отношении осужденных за терроризм. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс».

По его данным, соответствующий законопроект в Госдуму внесли лидеры четырех парламентских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов (Справедливая Россия»).

Авторы инициативы предлагается внести поправки в 22 статью закона «О гражданстве РФ», согласно которым «основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера».

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что проект закона может быть рассмотрен в первом чтении в нижней палате парламента после 15 мая. «Тема понятна, давно обсуждается. Будем двигать», — подчеркнул он.

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В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заверил, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть и поддержать документ. «Думаю, это законопроект найдет поддержку не только в парламенте, но и в обществе. Совет Федерации рассмотрит оперативно и, убежден, поддержит законопроект», — сказал Озеров.

12 апреля президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» допустил отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму. Напомнив, что в соответствии с Конституцией России, гражданства никого лишить нельзя, он отметил: «Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства».