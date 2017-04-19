В Полтаве мэра Мамая на заседании горсовета взяли за горло

На заседании горсовета Полтавы произошла стычка противников точечной застройки и мэра Александра Мамая. Соответствующее видео опубликовало полтавское издание «Трибуна».

Участники штаба сопротивления, которые выступают против нелегальной застройки в городе, потребовали от градоначальника созыва внеочередной сессии, на что Мамай ответил отказом. Это вызвало недовольство у толпы. В ходе потасовки активист националистической партии «Свобода» Вадим Патыка схватил градоначальника за шею.

В какой-то момент Мамай вырвался и заперся в своем кабинете, передает УНИАН. Активисты попытались ворваться в кабинет, выйти мэру помогли только прибывшие бойцы спецотряда полиции.