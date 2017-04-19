ПВО Москвы отразила нападение условного противника на столицу

Соединение ПВО Москвы отразило массированный налет ударной авиации условного противника. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Роль противника выполняли самолеты Су-27 и вертолеты Ми-8. Учения проводятся в рамках итоговой проверки за зимний период.

«Дежурные подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы, своевременно обнаружили более 10 контрольных целей, имитирующих массированный налет ударной авиации на малых и предельно малых высотах, и выполнили их условные обстрелы», — рассказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что для отражения ракетно-авиационного удара расчеты ракетных систем С-400, С-300 и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнили более 50 условных ракетных пусков.

Также в воздух были подняты дежурные экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Летчики отработали обнаружение, классификацию целей и ее условный перехват, передает агентство.

18 апреля соединение ПВО Москвы было поднято по тревоге. Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марш в назначенные позиционные районы, отбили атаки диверсионных групп и заступили на боевое дежурство.

Всего в проверке задействованы более тысячи человек и свыше ста единиц вооружения и военной техники.