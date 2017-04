Первый за 22 года альбом Slowdive утек в сеть

Новый альбом британской группы Slowdive слили в сеть. Треки выложены, в частности, во «ВКонтакте».

Треклист включает в себя восемь песен: Slomo, Don't Know Why, Everyone Knows, No Longer Making Time, Go Get It, Falling Ashes, а также Star Roving и Sugar for the Pill, выпущенные ранее.

Неизвестно, как именно произошла утечка.

Официальный релиз состоится 5 мая на лейбле Dead Oceans. Сейчас можно оформить предзаказ на сайте iTunes.

Пластинка, получившая название Slowdive, стала первым диском команды за 22 года.

Предыдущий альбом коллектива, который назывался Pygmalion, был выпущен в 1995 году. Всего в дискографии Slowdive, не считая предстоящего релиза, три студийных записи.

Slowdive — британская рок-группа, чье творчество связывают с такими направлениями, как шугейзинг и дрим-поп.