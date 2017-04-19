Турецкий лавочник устроил «помидорную войну» бывшему зятю с дробовиком

Видео: dailymail.co.uk

Владелец одной из овощных лавок в турецком городе Шанлыурфа отбился от вооруженного мужчины, закидав его помидорами. Об этом сообщает The Daily Mail.

Хозяин магазинчика Мехмет Тосан рассказал, что злоумышленник внезапно появился перед прилавком. «Я стоял прямо у ящиков с томатами. Когда он направил на меня дробовик, я кинул в него помидор и попал прямо в глаз. От неожиданности он потерял равновесие и начал беспорядочную стрельбу», — отметил торговец.

Он также пояснил, что нападавший — бывший муж его сестры, однако затруднился назвать его мотивы. Полиция ведет розыск мужчины.