Картины Верещагина покажут в Русском музее

В корпусе Бенуа Государственного Русского музея с 20 апреля по 24 июня пройдет выставка, посвященная 175-летию со дня рождения художника Василия Верещагина. Об этом сообщается на сайте учреждения.

На мероприятии покажут более 150 произведений живописца из собрания Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, художественных музеев Пскова, Новгорода, Иванова, Костромы, Ярославля, Череповца, Казани и частных собраний.

«Верещагин был свидетелем и участником многих исторических событий. Достоверность и неординарность сюжетов его полотен, всегда придававшие им особую притягательность, стали основополагающими творческими принципами мастера и в работе над батальными ценами, и в изображении жизни различных народов», — передает РИА Новости слова организаторов.

Помимо прославленных полотен художника из Туркестанской и Балканской серий, на выставке впервые будут широко представлены выполненные в разные годы пейзажные этюды и этнографические мотивы, а также графические работы живописца. Экспозицию дополнят уникальные документальные материалы и предметы быта, связанные с его жизнью и творчеством.

Василий Верещагин считается одним из самых знаменитых художников-баталистов. В его картинах часто изображались жестокости войны и поражения русской армии. Он также известен своими изображениями традиций и культуры различных народов.

