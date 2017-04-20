Ученые из Германии и России создали учебный курс по развитию севера

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) вместе с представителями Университета прикладных наук в городе Оснабрюк и Университета города Мюнстера (Германия) подготовили учебный курс по развитию арктических регионов, сообщает ТАСС.

«Обучение специалистов, занимающихся деятельностью на северных территориях, должно включать знания о существующей государственной политике в Арктике, о нормативных правовых актах, регламентирующих любую деятельность на Севере, а также о тенденциях и особенностях развития земельного, экологического и природоресурсного законодательства, так как оно содержит правовые рамки для каждого северного проекта», — пояснил в пресс-службе ТюмГУ.

Отмечается, что проект курса представили в Ассоциацию арктических вузов.

Ранее агентство сообщало, что в ТюмГУ также ведутся работы над курсом по мониторингу состояния мерзлых грунтов, который планируется включить в программу подготовки магистров университета. Также на базе вуза будет создан первый в мире Институт криологии и криософии, который будет специализироваться на проектах по развитию Арктики.