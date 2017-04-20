В Заполярье построят мусороперерабатывающий комплекс

В концу года Мурманской области построят первый в России мусороперерабатывающий завод полного цикла, сообщает ТАСС.

Предприятие займет участок площадью 5 тысяч квадратных метров. Ежегодно на новый полигон будет поступать 250 тысяч тонн мусора. Твердые отходы со станции будут переправлять в поселок Междуречье Мурманской области. На реализацию проекта выделят 1,25 миллиарда рублей.

Открытие мусороперерабатывающего комплекса позволит решить проблему накопившихся отходов, отметили в областном Минприроды. В комплекс войдут четыре перегрузочных станции, полигон и мусороперерабатывающий завод по сортировке полезных фракций. Объекты построят в Мурманске, Александровске, Североморске, Заозерске и Ура-губе.

На сегодняшний день в регионе находится более 500 несанкционированных свалок. Количество твердых коммунальных отходов в области составляет порядка 314 тысяч тонн в год. Переработкой мусора занимаются на 18 объектах. Некоторые из них построены без учета экологических, санитарных и противопожарных требований.