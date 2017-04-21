В Кремле оценили предложение Фийона объединить усилия против ИГ

В Кремле разделяют предложение кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы», экс-премьера Франсуа Фийона о создании широкой международной коалиции с участием России для борьбы с терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 21 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это во многом корреспондирует с той точкой зрения, которая доминирует в Москве. Мы сегодня только сообщили, что во время сегодняшнего совещания с постоянными членами Совбеза именно отмечалась безальтернативность международного сотрудничества, без которого борьба с терроризмом не может быть действительно эффективной», — сказал Песков.