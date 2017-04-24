В Совфеде отреагировали на заявление Лондона о праве на ядерный удар

Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар, заслуживает жесткого ответа. Как сообщает в понедельник, 24 апреля, ТАСС, так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить», — приводит его слова агентство.

По мнение сенатора, это заявление надо рассматривать как элемент психологической войны, «которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде». «А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?», — отмечает он.

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Ранее 24 апреля Фэллон заявил, что допускает нанесение Великобританией превентивного ядерного удара, добавив, что это возможно при крайних обстоятельствах, не уточнив однако, при каких именно. «Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны», — пояснил он.