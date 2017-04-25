Armani/Privé представил свою версию аромата ириса

Дом Armani пополнил линию селективных парфюмов La Collection бренда Armani/Privé, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда во вторник, 25 апреля.

В линии выпущен аромат Iris Céladon. Заглавная нота ириса раскрывается в этом парфюме следом за аккордами амбры, кожи, ладана и жасмина. Аромат заключен в традиционный для линии темный флакон с крышкой зеленовато-бирюзового оттенка, цвета китайской керамической глазури селадон.

«Цвет селадон — не синий, не зеленый и даже не серый. Этот цвет нельзя описать — и именно этим он меня вдохновляет», — отметил глава дома Armani Джорджо Армани.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa.