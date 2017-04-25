Монголия попросила у России помощь в перевооружении армии

Монголия официально попросила Россию помочь с перевооружением, в частности, с поставками техники ПВО. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ по итогам встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

«У нас разработана основа военной политики Монголии, в соответствии с которой принят пакет законов об обороне и определены конкретные задачи вооруженных сил. В связи с этим мы просили поддержку российской стороны о перевооружении и усилении наших вооруженных сил, в частности вновь созданных войск противовоздушной обороны», — сказал Бат-Эрдэнэ.

Вооруженные силы Монголии оснащены преимущественно устаревшей техникой советского образца. Так, танковый парк в основном представлен машинами Т-55 и некоторым количеством Т-72, а львиная доля прочей бронетехники — БМП-1, БРДМ-2 и БТР-60. Артиллерия представлена буксируемыми системами. Сравнительно новые образцы, в частности Т-72А и БТР-70М, передавались из России в 2011-2012 годах.

В составе ВВС Монголии — несколько вертолетов Ми-24, Ми-8/17, а также три транспортных самолета Ан-26. Сообщалось, что в июне 2016 года Монголии были переданы четыре перехватчика Су-27.

Средства ПВО представлены модернизированными ЗРК малой дальности С-125 «Печора-2М», переносными зенитными комплексами, а также зенитной артиллерией.

